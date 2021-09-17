Легковушка погубила мужчину на пешеходном переходе в Ставрополе

В Ставрополе на пересечении улиц Мира и переулка Чкалова водитель "Лады" сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По словам водителя, мужчина шел на красный свет.

"В результате аварии пешеход, 31-летний житель Ставрополя, скончался на месте от полученных травм", - сообщили в краевом ГИБДД ГУ МВД России.

Уточняется, что за рулем легковушки был житель соседнего региона, который за последние два года привлекался к административной ответственности за нарушение правил.

По факту происшествия проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.