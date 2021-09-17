В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось за сутки на 2039

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 039, сообщает сайт StopCov. Скончались 56 человек.

Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 591 766 случаев заражения.

"Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 192 пациента, с начала пандемии – 556 810. Скончались 8 446", - приводит данные Sputnik Грузия.

Уточняется, что за минувшие сутки проведено 31 532 теста, в том числе 18 378 на антиген и 13 154 ПЦР-теста.