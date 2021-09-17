Набиуллина предрекла постепенное замещение доллара другими валютами

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что постепенно интерес к доллару будет снижаться в пользу других валют, в частности, евро.

"У нас произошло уменьшение долларов не только по линии ФНБ, но и в целом в золотовалютных резервах. В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски", - поведала она в интервью РБК.

Глава Банка России подчеркнула, что бизнес тоже постепенно переходит на другие валюты, в том числе евро. "И это, соответственно, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном", - сказала глава ЦБ.

При этом она акцентировала внимание на том, что процесс не будет быстрым из-за значительной роли доллара в номинации долгов и контрактов. "Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах", - уточнила Набиуллина.