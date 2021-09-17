Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2022 году

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2022 году, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале кабмина.

Новогодние праздники продлятся 10 дней, при этом выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022 года.

В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте - 6-8-го, нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Майские праздники суммарно составят восемь дней - отдыхать Россия будет с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

По три выходных придется на последующие праздники, отдохнуть можно 11-13 июня и 4-6 ноября.