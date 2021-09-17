Токаев призвал страны ШОС признать паспорта вакцинации

Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества необходимо ускорить процедуру признания паспортов вакцинации от COVID-19, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС и их интеграция в многосторонние системы будут способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Душанбе 16-17 сентября.