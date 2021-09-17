Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета страны.

"Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве", - приводит документ "Лента.ру".

Также в наградном листе говорится о том, что Меркель является одним из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политических деятелей. В частности на это указывает тот факт, что объем финансово-технической, а также гуманитарной помощи правительства Меркель Украине с 2014 года составил 1,4 млрд евро.