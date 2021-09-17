Главная » Новости

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета страны.

"Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве", - приводит документ "Лента.ру".

Также в наградном листе говорится о том, что Меркель является одним из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политических деятелей. В частности на это указывает тот факт, что объем финансово-технической, а также гуманитарной помощи правительства Меркель Украине с 2014 года составил 1,4 млрд евро.

775 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!