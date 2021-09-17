Нона Гаприндашвили требует от Netflix компенсации в размере $5 млн

Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили обвиняет Netflix в оскорблении и требует компенсации в размере пяти миллионов долларов.

Как пишет The New Times, речь идет о мини-сериале Netflix "Ход королевы", в одном из эпизодов которого была озвучена неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили.

В частности, о том, что она никогда не состязалась с шахматистом мужского пола. Однако это не соответствует действительности.

"В иске утверждается, что в эпизоде ​​"Хода королевы" описаны события 1968 года, во время которых Гаприндашвили уже играла с более чем 50 шахматистами-мужчинами", - отмечает Sputnik Грузия.

Таким образом, Netflix сознательно солгал, добавив драматизма эпизоду о том, что главная героиня добилась того, чего не сделала ни одна женщина, включая Нону Гаприндашвили.