Армения изменила правила въезда для иностранцев

Руководство Армении обновило условия, которые обязательны для въезда в страну иностранных туристов, включая Россию, сообщает пресс-служба АТОР.

Отмечается, что детям до семи лет для въезда в Армению не нужны сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов. Для всех остальных гостей условия остались без изменений.

В АТОР подчеркнули, что граждане, сделавшие прививку препаратом "Спутник Лайт" могут не предъявлять результаты теста, если укол был сделан за 28 дней или ранее до момента прибытия в страну. Для двухкомпонентных вакцин срок составляет 14 дней с момента введения второго компонента.

Стоит добавить, что зарубежным туристам необходимо загрузить все сертификаты и справки в специальное мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Иностранцам без подтвержденного коронавирусного статуса нужно сдать ПЦР-тест в аэропорту и до его получения отправиться на самоизоляцию.