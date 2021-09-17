Гостей Генассамблеи ООН призвали приезжать вакцинированными от COVID-19

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш обратился ко всем гостям недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН с призывом приезжать привитыми от коронавируса COVID-19.

"Очень важно, чтобы люди вакцинировались. И мы, благодаря городу Нью-Йорку, будем предоставлять возможность вакцинации для всех делегатов, которые будут прибывать и захотят привиться", - цитирует Гутерриша РИА Новости.

"Я призываю всех пройти вакцинацию. Это очень важно для их здоровья, а также для сообществ, частью которых они являются, для самой Генеральной ассамблеи", - отметил он.

Генсек ООН выразил надежду на то, что люди будут прибывать на Генассамблею вакцинированными, за исключением тех ситуаций, когда это невозможно.

При этом Гутерриш заметил, что не может запретить лидеру какого-либо государства входить на территорию штаб-квартиры ООН без прививки. "Я никоим образом не могу сказать главе государства, прибывающему в ООН, что, если он не вакцинирован, он не может войти", - заклчюил глава организации.

Напомним, во вторник, 15 сентября, открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня, на которую прибудут главы ряда государств, правительств и министры иностранных дел.