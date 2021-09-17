Аксенов проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, уточняя, что республиканский лидер отдал свой гражданский долг сразу после открытия участков.

"Всем необходимо сделать выбор. Государственная Дума - очень важный инструмент в жизни нашей страны. Политической, законодательной", - сказал он, призывая крымчан проголосовать.

Ранее сообщалось, что по всей России началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва.