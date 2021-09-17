Прививку от гриппа в России можно сделать только отечественной вакциной

В этом году в Россию не будут поставлять иностранные вакцины от гриппа, государственные и частные клиники используют только российские препараты, пишет "Интерфакс".

Минздрав РФ зарегистрировал две иностранные вакцины от гриппа - французскую "Ваксигрип" (Sanofi Paster) и нидерландскую"Инфлювак" (Abbott). Однако обе они по разным причинам не попадут в этом году к российскому потребителю.

Прививочная кампания в России началась две недели назад, в частных московских клиниках сообщают о проблемах с поставками отечественных вакцин от гриппа. Препараты отсутствуют в медцентрах "Семейный доктор" и "Он клиник", Европейский медицинский центр, "Мать и дитя". Сроки поставок в клиниках назвать затруднились. В сети клиник "Медси" есть две вакцины от гриппа - "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп".

Напомним, в России планируется привить от гриппа 60% населения.