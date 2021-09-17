В МАГАТЭ предсказали двукратный рост использования атомной энергии в мире

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ожидает, что к 2050 году использование атомной энергии увеличится в два раза.

В организации пояснили, что подобные выводы основаны на идее заметного увеличения производства электричества в течение последующих трех десятилетий, а вслед за ним будет идти рост атомной энергетики.

Эксперты МАГАТЭ полагают, атомная энергетика продолжит играть значительную роль в производстве низкоуглеродной энергии и будет способствовать достижению нулевых выбросов.

"Результаты исследований являются обнадеживающим признаком растущего осознания того, что атомная энергетика, в результате которой нет выбросов углекислого газа, жизненно необходимо для наших усилий по достижению нулевых выбросов", - цитирует генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси РИА Новости.

Согласно прогнозу агентства, к 2050 году доля атомной энергии в мировом производстве электроэнергии увеличится на 12%. В настоящее время она составляет 6% от общего производства энергии.