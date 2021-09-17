В Узбекистане снова начнут выдавать визы посольства США и Германии

Американское посольство в Узбекистане объявило о возобновлении выдачи виз, сообщает пресс-служба диппредставительства США.

По данным ведомства, ограничительные заявления от жителей Узбекистана консульский отдел начнет принимать с октября.

"Наряду с дипломатическими визами мы предоставляем услуги только для виз классов F, J, H, O, P, L, C1D, I, R", - заявили в посольстве.

Также в посольстве подчеркнули, что пока не планируется рассматривать заявления для получения деловой и туристической визы B1B2.

Однако в диппредставительстве заявили, что продолжат принимать срочные запросы в индивидуальном порядке, связанные с неотложной медпомощью или семейной ситуацией.

Помимо посольства США, выдачу виз диппредставительство Германии в Ташкенте. Подать заявления на получение шенгенской визы можно только в соответствии с исключениями из ограничений на въезд, связанных с COVID-19.

Стоит добавить, что с 6 октября в посольстве ФРГ начнется прием заявок на получение национальной визы для студентов и абитуриентов.