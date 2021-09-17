Главная » Новости

Токаев провел встречу с президентом Ирана

Токаев провел встречу с президентом Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Ибрахима Раиси провели в встречу, в ходе которой казахстанский лидер поздравил коллегу с победой на недавних выборах и высоко оценил состояние сотрудничества между странами.

"Это наша первая встреча. Уверен, что она придаст импульс взаимодействию между нашими государствами. Иран – наш добрый сосед в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном нет никаких разногласий", – сказал токаев, передает пресс-служба Акорды.

В свою очередь Ибрахим Раиси выразил благодарность за поздравление и направление специальной казахстанской делегации на его инаугурацию. Он также отметил, что  между Казахстаном и Ирано налажено всестороннее сотрудничество. "Полагаю, что имеются перспективы для расширения наших связей. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча положит начало нашему дальнейшему сближению", - указал он, передает Sputnik Казахстан.

1160 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!