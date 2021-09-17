В России начались трехдневные выборы в Госдуму

По всей России началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва.

Последними открылись избирательные участки в Калининградской области, ранее участки начали работу в Москве и центральной части России. Дальний Восток, Сибирь, Урал и Поволжье голосуют уже несколько часов.

На этот раз выборы проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования открыты три дня с 08:00 до 20:00.

Проголосовать смогут и пациенты ковидных госпиталей, там избирательные участки будут открыт 19 сентября.

По всей стране открыто почти 96 тыс участков. Кроме того, жители семи регионов могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Проголосовать онлайн можно в Москве, Севастополе, Курской, Ростовской, Мурманской, Нижегородской и Ярославской областях, также эта возможность есть у россиян, проживающих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По сообщениям замглавы Минцифры России, главного конструктора ГАС "Выборы" Олега Качанова, онлайн успешно проголосовали более 10% от общего числа подавших заявления россиян.

В ближайшие три дня россияне определят новый состав Госдумы, на пять лет будут избраны 450 парламентариев, из них 225 - по одномандатным избирательным округам, еще 225 депутатов - по партийным спискам.

Всего принять участие в выборах могут 110 млн избирателей, из них 2 млн - россияне, проживающие за рубежом.

В досрочном голосовании приняли участие 3,5 тыс россиян, находящихся в Южной Осетии, а также почти 32 тыс жителей Ханты-Мансийского автономного округа из отдаленных населенных пунктов региона. Досрочное голосование проходило с 3 по 16 сентября.

"Единая Россия", открывшая федеральный ситуационный центр по контролю и наблюдению за ходом голосования, не фиксирует существенных нарушений на выборах и отмечает высокую активность избирателей. "Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер, существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать", - заявил в пятницу замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Голосование на выборах в Госдуму проходит под контролем 500 тыс наблюдателей, их почти вдвое больше, чем во время предыдущей выборной кампании в 2016 году. На избирательных участках установлены свыше 100 тыс камер видеонаблюдения, которые круглосуточно записывают процесс голосования.