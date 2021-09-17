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"Северный поток-2" провернет Украину в "геополитической мясорубке"

&quot;Северный поток-2&quot; провернет Украину в &quot;геополитической мясорубке&quot;

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что энергетическая сфера страны попала в "геополитическую мясорубку" из-за строительства газопровода «Северный потока-2"

 По его словам, президент США Джо Байден "принял решение относительно "Северного потока-2" не как подачку Германии, она там вообще не при чем".

В этой связи Климкин отметил, что власти Украины должны договориться с Еврокомиссией и правительством США о внесении страны "в особую категорию" тех, кому будут помогать при возникновении угроз в сфере энергетики.

Также он отметил, что Киев должен ориентироваться в первую очередь на Вашингтон, а не Берлин и Париж.

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Вестник Кавказа

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