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В Грузии горел и сгорел цех по переработке древесины

В Грузии горел и сгорел цех по переработке древесины

В селе Талер Мартвильского района на западе Грузии сгорел цех по переработке древесины, информирует служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Сообщается, о том, что в огне погибло шесть тысяч квадратных метров площади.

"Есть пострадавшие. Один из рабочих получил ожоги в области руки и лица", - приводит сообщение службы Sputnik Грузия.

Уточняется, что всего в цехе работает около 150 человек. К тушению пожара было привлечено около десяти пожарно-спасательных бригад. Причина возникновения пожара выясняется, по факту ведется расследование.

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Вестник Кавказа

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