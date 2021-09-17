Азербайджан подаст в суд на Армению

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила о том, что Азербайджан подаст в Международный суд иск против Армении за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Помимо судебного разбирательства, возбужденного Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе этого года, в ближайшие дни Азербайджан обратится в суд с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)", - сказала она.

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства в этой связи обратила внимание на то, что после прекращения незаконной оккупации Арменией части территорий Азербайджана были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев. "Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности. Более миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии. Города Азербайджана полностью стерты с лица земли",- сказала Лейла Абдуллаева.

Также она отметила, что "после подписания трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать Конвенцию, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев путем минирования ранее оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты заминированных территорий".

"Мы обеспечим справедливость в рамках международного права в связи с грубым нарушением положений Конвенции Арменией", - выразила уверенность официальный представитель МИД Азербайджана.