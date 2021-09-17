В Казахстан приходит бабье лето

Согласно прогнозу "Казгидромета", в ближайшие дни на северную половину территории Казахстана начнет осуществляться заток холодных воздушных масс из районов северных морей. Поэтому произойдет понижение температуры воздуха в ночные часы возможны заморозки до 3°С, днем воздух прогреется до +8+12°С.

"В конце текущей декады в южных регионах спад будет не столь значительным, температура воздуха опустится ночью от +15+20°С до +5+15°С, днем от +27+35°С до +22+27°С", - приводит данные Sputnik Казахстан.

А с началом третьей декады, для которой будет характерен выход теплых воздушных масс из районов Ирана на территории республики, прогнозируется постепенное повышение температуры.

"Сначала потеплеет в западных регионах страны здесь днем температура воздуха повысится до +20+25°С, в последующие дни теплом охватит и остальные регионы Казахстана", - говорится в прогнозе. Уточняется, что на севере страны столбики термометров будут подниматься до +17+25°С, в центральных и восточных – до +20+28°C, в южных регионах до +28+33°С.