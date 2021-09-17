В России создана система, обнаруживающая коронавирус в любых биожидкостях

Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему, которая позволяет обнаружить РНК SARS-CoV-2 в плазме крови, мокроте и иных биологических жидкостях.

Как пишут "Известия", благодаря универсальному набору реагентов, возможно выявление и количественное определение вирусных частиц не только в мазках со слизистой оболочки носо- и ротоглотки, как при стандартном тесте, но и "в мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, плазме крови, фекалиях, ректальных мазках и аутопсийном материале (получают при вскрытии тел умерших)".

Кроме того, изобретение поможет определить наличие вируса в объектах окружающей среды: концентратах образцов воды или смывов с объектов.