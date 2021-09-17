Московские избирательные участки готовы к приему граждан

Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему граждан в Москве, информирует общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

"Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему людей. Москвичи в этом году выбирают депутатов Государственной Думы, Московской городской Думы, а также муниципального совета района Щукино", - указано в сообщении штаба.

Также в штабе отметили, что в этом году 5 572 235 столичных избирателей будут голосовать на избирательных участках, а еще 2 014 765 избирателей решили отдать свой голос в электронном формате.

"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве готов проконтролировать чистоту и легитимность голосования, как на участках, так и в интернете", - также говорится в сообщении штаба.