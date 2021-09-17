Грузию предупредили о возможном подорожании хлеба

В октябре 2021 года цены на хлеб в Грузии могут вырасти на 10 тетри (3,22 цента), сообщил глава Ассоциации хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе.

Он связал это с сокращением запасов пшеницы в стране. "Эти цены складываются из многих составляющих, в том числе стоимости муки, дрожжей, затрат на транспортировку и оплату труда", - сообщил он, отметив, что в союзе сделают все возможное для того, чтобы цены на хлеб были относительно стабильными.

В то же время он не исключил, что стоимость продукции может повыситься уже в октябре. Противостоять этому может государство, включив программу субсидирования.