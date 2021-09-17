Москвичам пообещали облачную и прохладную пятницу

Согласно прогнозу Гидрометцентра России сегодня в Московском регионе установится облачная погода с прояснениями и без осадков, днем в столице будет от 11 до 13 градусов тепла, в ночь на субботу температура опустится до нуля градусов.

"В Подмосковье термометры покажут от 8 до 13 градусов тепла, в ночные часы возможны заморозки до минус 4 градусов", - говорится в прогнозе.

Скорость северо-западного ветра не превысит 8 м/с, атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков, он будет действовать до 7:00 мск субботы.