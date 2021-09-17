Скончался 25-летний чемпион Казахстана по тяжелой атлетике

Сегодня ушел из жизни тяжелоатлет, многократный чемпион Казахстана Альберт Линдер. Об этом сообщили в Федерации тяжелой атлетики республики.

"Сегодня ночью ушел из жизни талантливый спортсмен – тяжелоатлет Альберт Линдер. Чемпион Мира среди юношей, Чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу", - приводит сообщение федерации Sputnik Казахстан.

Выражая соболезнования родным и близким спортсмена, в федерации отметили, что Альберту Линдеру было всего 25 лет. О причине смерти информации нет.