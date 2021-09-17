Подмосковье предупредили об утренних заморозках

Утром в пятницу, 17 сентября, в Московской области возможны заморозки, информирует Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, местами температура воздуха может опуститься до -3℃. В этой связи объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

"Предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября", - сообщает погодное ведомство, уточняя, что в Москве в ночь с пятницы на субботу ожидается от 0 до 2℃.