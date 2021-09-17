Россиянам посоветовали, как вовремя узнать о мошенническом займе на их имя

Мошенники научились оформлять онлайн-займы на имя россиян без их ведома, рассказала сотрудник Общероссийского народного фронта (ОНФ), участница проекта "За права заемщиков" Александра Пожарская.

Отвечая на вопросы радио Sputnik, она сообщила, что злоумышленники могут оформлять онлайн-займы на посторонних людей, для этого им нужны паспортные данные, находящиеся в Интернете.

Мошенники указывают так "серые" телефонные номера, которые не зарегистрированы на конкретное лицо, а врификация осуществляется через электронную подпись.

Для того, чтобы противостоять такому виду мошенничества, по словам эксперта, необходимо регулярно отслеживать кредитную историю.