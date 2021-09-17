Ставропольский музей изобразительных искусств отметит юбилей выставкой

В преддверии Дня Ставропольского края краевой музей изобразительных искусств в рамках юбилейного проекта "Территория искусства. 60 лет со дня образования музея" представляет выставку, экспозиция которой объединила творчество мастеров камерного пейзажа от Владимира Григорьевича Кленова и работы лауреатов премии Губернатора Ставропольского края из Ставрополя, Невинномысска, Кавказских Минеральных Вод.

"Цепочка учителей и учеников начинается с Владимира Григорьевича и прослеживается от старшего поколения к младшему. В 1930-е годы посещали студию Кленова будущие фронтовики заслуженный художник РСФСР Павел Моисеевич Гречишкин и Почетный деятель искусств Ставропольского края Владимир Александрович Шегедин", - говорится в пресс-релизе.

"Переплетения судеб и творческие взаимосвязи, начинающиеся от Кленова, можно проследить по каждому художнику-лауреату. А вся экспозиция наглядно показывает, как богат наш край талантливыми художниками, хранящими и продолжающими традиции, заложенные В.Г. Кленовым", - также отметили организаторы выставки.

Выставка откроется 19 сентября, а 24 сентября в преддверии Дня Ставропольского края здесь пройдет встреча с художниками.