Новые зеленые жирафы появятся в Ставрополе осенью

Топиарную композицию "Жирафы" обновят ко Дню города в Ставрополе (то есть к 19 сентября), такое сообщение опубликовано на сайте администрации краевой столицы.

В нем говорится, что за несколько лет зеленые животные на улице Дзержинского потускнели и поблекли. Сотрудники Горзеленстроя демонтируют старых и установят на то же место новых, более высоких жирафов.

Кроме того, в планах обновить и деревянную дорожку, ведущую к "скульптурам", чтобы желающие могли сфотографироваться с зелеными жирафами.