США призвали Украину довести до конца судебную реформу

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США призывают Украину спасти судебную реформу, завершив комплектацию экспертных коллегий, которые будут заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Напомним, 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен определять соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия.

По словам Прайса, отказ угрожает пустить под откос реальную судебную реформу на Украине, передает ТАСС.

"13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещание настоящей судебной реформы на Украине. Но еще есть время, чтобы спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть кандидатов", - говорится в письменном заявлении представителя Госдепа.