В Астрахани откроется модельная библиотека

Астраханская область вошла в число регионов, где будет вестись модернизация библиотек, такое сообщение распространила пресс-служба регионального Минкультуры.

В рамках нацпроекта "Культура" в области появится еще одна модельная библиотека, ее создадут на базе центральной городской библиотеки Астрахани.

В ходе модернизации в библиотеке будет изменено рабочее пространство и устроены выставочные зоны, там установят новое оборудование, улучшат квалификацию персонала, для фондов приобретут новые книги.

Библиотекой смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, первая модельная библиотека в Астраханской области появилась в 2019 году в Ахтубинске.