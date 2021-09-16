В Ставрополе на трех площадках открылись ярмарки

Ярмарки "Покупай ставропольское" пройдут с 16 по 18 сентября в Ставрополе, сообщает администрация города.

Отмечается, что 16 и 17 сентября на улице Голенева 73 пройдет выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.

Крестьянско-фермерские хозяйства предложат свою продукцию 18 сентября на улице Пригородная 215/1 и Васильева 35/1.

Жителям города обещают разнообразный выбор фруктов и овощей, колбасных и мясных изделий, сыров и молочной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, меда, рыбы.

Ярмарки работают с 8:00 до 16:00.