Fitch повысило прогноз по росту турецкой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз экономического роста Турции на 2021 год до 9,2 %. Об этом говорится в опубликованном сегодня сентябрьском докладе агентства "Перспективы мировой экономики".

Напомним, в августе Fitch повысило прогноз экономического роста Турции с 6,3% до 7,9%.

"Рост в 2021 году, вероятно, будет самым высоким за почти 10 лет, поскольку восстановление после пандемического кризиса продолжается", - сказано в отчете.

В Fitch отметили, что импульс экономического роста сохраняется во втором полугодии с продолжающимся восстановлением ведущих индикаторов и индексов мобильности. По оценкам агентства, в 2022 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Турции замедлится до 3,5%, однако в 2023 году восстановится до 4,5%.

В докладе также говорится о том, что в 2021 году инфляция составит 17,2%, в 2022 году - 13,4%, а в 2023 году - 10,5%. В Fitch пояснили, что рост инфляции в первую очередь обусловлен ценами на продукты питания и энергоносители, передает агентство Anadolu.