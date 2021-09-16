Российский экспорт нефти под ударом из-за снижения цен Ираком

На этой неделе цена на ведущий российский сорт Urals упала на фоне запланированного роста российских поставок и экспорта и снижения стоимости иракской нефти для Европы. Как отмечает Oil Price, в начале недели сорт Urals из Балтийского порта торговался со скидкой в $2,35 доллара за баррель по отношению к бенчмарку Brent. В то время как более низкая цена по сравнению с Brent типична для сорта Urals, скидка на этой неделе намного больше, чем скидка в $1,05 за баррель, по которой на прошлой неделе предлагался российский бенчмарк.

По данным Bloomberg, одной из основных причин снижения цен на нефть марки Urals стало ожидание увеличения поставок из России, которая добывает больше нефти в рамках своей квоты ОПЕК+ и готовится увеличить экспорт в следующем месяце.

Согласно данным российского министерства энергетики, опубликованным Bloomberg, в сентябре добыча нефти и конденсата в России выше на 2,4% по сравнению с августом. Другой причиной снижения стоимости российской Urals стала неожиданная конкуренция со стороны Ирака, который снизил цены для США и Европы (за исключением Средиземноморья). Это редкое расхождение с ценами ведущего экспортера Ближнего Востока и крупнейшего в мире экспортера нефти, Саудовской Аравии. Более низкие цены на иракскую нефть с поставкой в Европу в октябре конкурируют, в частности, с поставками российской нефти Urals.

На прошлой неделе сокращение предложения среднесернистой нефти из США после урагана Ида привело к тому, что цена на российскую нефть Urals выросла до дисконта всего в $1,05 за баррель к Brent, что стало самой высокой ценой на нефть марки Urals за последние семь месяцев. По данным Bloomberg, до урагана Ида дисконт составлял $1,95 за баррель. По словам источников агентства, после урагана Ида нефтеперерабатывающие предприятия проявляли повышенный интерес к российской нефти, особенно к среднесернистой Urals, похожей на американскую Mars, добыча которой еще не восстановилась.