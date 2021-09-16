Фильм Азера Гулиева примет участие в международном фестивале в Грузии

Короткометражный художественный фильм азербайджанского режиссера Азера Гулиева "Təngnəfəs" ("Одышка") будет представлен на Батумском международном фестивале авторского кино BIAFF, информируют организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет с 18 по 24 сентября. Главные роли в фильме исполнили – Шахла Алигызы, Азер Айдемир, Ниджат Кязымов, Юсиф Аллахвердиев.

Режиссер-постановщик - Азер Гулиев, авторы сценария - Азер Гулиев и Ниджат Мухтаров, оператор-постановщик - Огтай Намазов, звукорежиссер - Теймур Керимов, режиссеры - Илькин Гамидли и Гусейн Гасанов, художник-постановщик - Руфат Балакишиев, исполнительные продюсеры - Мехман Фатуллаев и Абульфаз Искандеров.