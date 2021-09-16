В Белом доме объяснили, почему Байден стал чаще кашлять

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе сегодняшнего брифинга для журналистов, что участившиеся приступы кашля президента США Джо Байдена – не повод для беспокойства.

"Здесь нет причин для беспокойства", - сказала она, отвечая на вопрос о том, стоит ли общественности беспокоиться из-за частого кашля у главы государства.

По словам Псаки, Байдена регулярно осматривает сопровождающий его в поездках врач, передает РИА Новости.

Ранее в сети неоднократно обращали внимание на кашель Джо Байдена. В частности, во время своей речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома глава Белого дома несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать свою речь.