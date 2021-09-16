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Между Косшы и Нур-Султаном появится дополнительный автобусный маршрут

Между Косшы и Нур-Султаном появится дополнительный автобусный маршрут

Жители казахстанского города Косшы на выездном совещании депутатов и представителей исполнительных органов подняли вопрос о транспортном сообщении с  Нур-Султаном, сообщает пресс-служба партии Nur Otan

В частности, на встрече отмечалось, что многие жители городка каждый день ездят в столицу.

В ходе совещания было решено, что до 1 ноября 2021 года будет запущен дополнительный автобусный маршрут между Косшы и Нур-Султаном, а к концу сентября будут отремонтированы все остановки общественного транспорта.

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Вестник Кавказа

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