Между Косшы и Нур-Султаном появится дополнительный автобусный маршрут

Жители казахстанского города Косшы на выездном совещании депутатов и представителей исполнительных органов подняли вопрос о транспортном сообщении с Нур-Султаном, сообщает пресс-служба партии Nur Otan

В частности, на встрече отмечалось, что многие жители городка каждый день ездят в столицу.

В ходе совещания было решено, что до 1 ноября 2021 года будет запущен дополнительный автобусный маршрут между Косшы и Нур-Султаном, а к концу сентября будут отремонтированы все остановки общественного транспорта.