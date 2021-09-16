Гэтжи рассказал о единственном способе одолеть Нурмагомедова

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Джастин Гэтжи вспомнил свое поражение от экс-обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года.

Как отметил американский боец, в том бою он прочувствовал всю мощь Хабиба. "Вне зависимости от того, что я делал, насколько хорошо я действовал в бою, мне было бы тяжело победить, если бы только я не нанес один удар из миллиона, который тушит свет", - цитирует Гэтжи Sportskeeda.

При этом он подчеркнул, что такие удары случаются нечасто.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.