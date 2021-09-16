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50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой

50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой

В Московском доме национальностей состоялась презентация книги музыковеда, члена Союза композиторов России Татьяны Батаговой ”Музыкальное искусство Осетии XX-XXI веков. 50 композиторских портретов”. Книга посвящена осетинскому музыкальному искусству и адресована широкому кругу читателей.

"Появление книги - всегда событие. А для нас появление книги под названием ”Музыкальное искусство Осетии XX-XXI веков” имеет особое звучание. Это связано с одними из важнейших свидетельств того пути, который прошла Осетия в XX веке в рамках СССР. Сейчас она стремится следовать этой же тенденции уже в рамках большой многонациональной России", - сказал кандидат философских наук Лев Дзугаев.

"В 2001 году я написала книгу ”Композиторы Осетии”. Это издание было посвящено юбилею Союза композиторов Северной Осетии, одной из старейших композиторских организаций вообще не только Юга России, но и тогда еще СССР. А эта книга посвящена вообще более широкому явлению - академическому музыкальному искусству в его композиторском проявлении. Там есть и члены Союза, и те композиторы, которые не являются таковыми, и те, которые были основоположниками, они умерли еще до того времени, когда сформировался Союз композиторов, кто-то погиб на фронтах Великой Отечественной войны, кто-то просто по ряду обстоятельств занимался и композиторской деятельностью, и исполнительским творчеством, и педагогической деятельностью. Вместе с тем, они все оставили очень яркие, высокопрофессиональные сочинения, в разных жанрах, и оперных, и хоровых, и симфонических. Не включить их в это издание я не смогла, - рассказала автор книги, член Союза композиторов России Татьяна Батагова. - Такая красивая цифра - 50 композиторских портретов - не исчерпывает всего того многообразия и обилия имен, стилей, обилие ярких явлений музыкальных, которые существуют в Северной Осетии и в Южной Осетии".

По ее словам, в книге есть не только историческая составляющая: "Есть и то, что я хотела написать, осознать, проанализировать в каждом из композиторов вместе с подачей какого-то минимума справочного материала: какие сочинения были написаны, в какие годы, какие были изданы, какие сочинения поставлены, уже исполняются. Поэтому издание снабжено не только фотографиями, но и нотными примерами. Это важно, потому что сегодня мы живет в век визуальной культуры, которая вытесняет все, что связано с более вдумчивым глубоким аудиопогружением, тем более, с серьезной музыкой. Хотя уже и у молодежи есть интерес, пытливость и активный поиск национальной культуры музыкальной, академической. Это очень приятно. Думаю, моя книга и студентам, и учащимся, и молодым людям, не обязательно музыкантам, поможет в этом поиске".

Приветствие от полпреда главы республики Северной Осетии Бориса Джанаева зачитал начальник отдела постоянного представительства Северной Осетии-Алании при президенте Тамерлан Дзасохов: "Это ценная для всего культурного сообщества работа. Результат высокого профессионализма и неравнодушия к осетинскому музыкальному искусству, его главным героям. Данное издание - это бесценный вклад в развитие национальной композиторской школы. Важно, что монография охватывает широкий круг заинтересованной аудитории. Сегодня вы как настоящий патриот своей малой Родине преподносите истинный подарок каждому, кто связан с музыкой и является её ценителем. Книга станет настольной и для начинающих музыкантов, которые приобретут серьезный багаж знаний, и для педагогов, и для исследователей. Ваши работы всегда получают признание в профессиональных кругах, вызывая широкий интерес. Пусть будут реализованы все намеченные вами планы, долгих лет жизни вам, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья. 

На презентации говорилось об особенностях национальной композиторской школы, звучали фрагменты произведений осетинских композиторов; выступили ученые, общественные деятели, музыканты Москвы, Магнитогорска, Владикавказа и Цхинвала.

50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой
50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой
50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой
50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой
50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой
50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой

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Вестник Кавказа

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