50 портретов осетинских композиторов от Татьяны Батаговой

В Московском доме национальностей состоялась презентация книги музыковеда, члена Союза композиторов России Татьяны Батаговой ”Музыкальное искусство Осетии XX-XXI веков. 50 композиторских портретов”. Книга посвящена осетинскому музыкальному искусству и адресована широкому кругу читателей.

"Появление книги - всегда событие. А для нас появление книги под названием ”Музыкальное искусство Осетии XX-XXI веков” имеет особое звучание. Это связано с одними из важнейших свидетельств того пути, который прошла Осетия в XX веке в рамках СССР. Сейчас она стремится следовать этой же тенденции уже в рамках большой многонациональной России", - сказал кандидат философских наук Лев Дзугаев.

"В 2001 году я написала книгу ”Композиторы Осетии”. Это издание было посвящено юбилею Союза композиторов Северной Осетии, одной из старейших композиторских организаций вообще не только Юга России, но и тогда еще СССР. А эта книга посвящена вообще более широкому явлению - академическому музыкальному искусству в его композиторском проявлении. Там есть и члены Союза, и те композиторы, которые не являются таковыми, и те, которые были основоположниками, они умерли еще до того времени, когда сформировался Союз композиторов, кто-то погиб на фронтах Великой Отечественной войны, кто-то просто по ряду обстоятельств занимался и композиторской деятельностью, и исполнительским творчеством, и педагогической деятельностью. Вместе с тем, они все оставили очень яркие, высокопрофессиональные сочинения, в разных жанрах, и оперных, и хоровых, и симфонических. Не включить их в это издание я не смогла, - рассказала автор книги, член Союза композиторов России Татьяна Батагова. - Такая красивая цифра - 50 композиторских портретов - не исчерпывает всего того многообразия и обилия имен, стилей, обилие ярких явлений музыкальных, которые существуют в Северной Осетии и в Южной Осетии".

По ее словам, в книге есть не только историческая составляющая: "Есть и то, что я хотела написать, осознать, проанализировать в каждом из композиторов вместе с подачей какого-то минимума справочного материала: какие сочинения были написаны, в какие годы, какие были изданы, какие сочинения поставлены, уже исполняются. Поэтому издание снабжено не только фотографиями, но и нотными примерами. Это важно, потому что сегодня мы живет в век визуальной культуры, которая вытесняет все, что связано с более вдумчивым глубоким аудиопогружением, тем более, с серьезной музыкой. Хотя уже и у молодежи есть интерес, пытливость и активный поиск национальной культуры музыкальной, академической. Это очень приятно. Думаю, моя книга и студентам, и учащимся, и молодым людям, не обязательно музыкантам, поможет в этом поиске".

Приветствие от полпреда главы республики Северной Осетии Бориса Джанаева зачитал начальник отдела постоянного представительства Северной Осетии-Алании при президенте Тамерлан Дзасохов: "Это ценная для всего культурного сообщества работа. Результат высокого профессионализма и неравнодушия к осетинскому музыкальному искусству, его главным героям. Данное издание - это бесценный вклад в развитие национальной композиторской школы. Важно, что монография охватывает широкий круг заинтересованной аудитории. Сегодня вы как настоящий патриот своей малой Родине преподносите истинный подарок каждому, кто связан с музыкой и является её ценителем. Книга станет настольной и для начинающих музыкантов, которые приобретут серьезный багаж знаний, и для педагогов, и для исследователей. Ваши работы всегда получают признание в профессиональных кругах, вызывая широкий интерес. Пусть будут реализованы все намеченные вами планы, долгих лет жизни вам, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья.

На презентации говорилось об особенностях национальной композиторской школы, звучали фрагменты произведений осетинских композиторов; выступили ученые, общественные деятели, музыканты Москвы, Магнитогорска, Владикавказа и Цхинвала.