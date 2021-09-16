Блинкен рассказал, что США выбирали между выводом и вводом новых войск в Афганистан

Ранее в этом году Вашингтону пришлось решать, выводить все войска из Афганистана или вводить в страну новый контингент, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его мнению, переброска в Афганистан значительно более многочисленного контингента означала бы, что США будут находиться в стране "в течение неопределенного периода времени, неся потери".

Блинкен считает, что они "в лучшем случае, возможно, смогли бы восстановить тупиковое положение, которое сохранялось ранее".

Ранее госсекретарь США говорил, что талибы (Талибан", запрещено в РФ) все равно пошли бы в наступление, даже если бы США не начали выводить войска.