Кавказских серн на Кубани стало больше

В Сочинском нацпарке выросла популяция кавказских серн, - показал ежегодный учет численности животных, сообщили на Курорте Красная Поляна.

Это животное - символ курорта, и встречается оно только на Западном Кавказе. Сейчас в горах постоянно проживают 116 горных коз - крупнейшая группировка в Сочинском нацпарке.

"По данным прошлогоднего учета на курорте обитали 110 кавказских серн, сейчас их 116. Часть "молодняка" откочевала на сопредельные территории, где плотность населения серн ниже. Вместе с Сочинским национальным парком мы заботимся о благополучии животных: сохраняем зоны покоя и закладываем солонцы, где серны восполняют потребность в минералах", - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна Лев Шагаров, передает портал Юга.ру.

Серны редко покидают места обитания, что позволяет каждый год проводить наблюдения и лучше изучить животных, отметил эколог, подчеркнув, что встретить серн можно в любое время года на отметках выше 2 тыс м над уровнем моря: кавказских серн часто видят утром вблизи скал.