Форум "Машук-2021" стартует в середине октября в гибридном формате

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" в текущем 2021 году начнется в середине октября как в очном, так и в онлайн-формате, регистрация на форум уже открыта, сообщили в пресс-службе форума.

"Открылась регистрация на Северо-Кавказский молодежный форум "Машук". В этом году форум пройдет с 15 по 31 октября в гибридном формате: стать его участником можно будет как очно, так и онлайн. Благодаря этому присоединиться к форуму смогут 2 тыс молодых людей. Подать заявку на участие может любой желающий от 18 до 30 лет", - говорится в сообщении пресс-службы форума, передает "Это Кавказ".

Нынешний форум будет представлять собой полноценный практико-ориентированный университет из трех факультетов: факультет социальной ответственности будет посвящен волонтерским проектам и их социальному эффекту, а также коммуникационным продуктам и технологиям, участники факультета лидеров развития смогут создать продукты по развитию туристического потенциала природы и культуры Северного Кавказа и внедрению современных образовательных технологий, а на факультете большого будущего будут работать над проектами по межкультурному взаимодействию, запуску новых медиа и освещению межнациональной тематики.

В рамках работы всех факультетов состоится всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи.

Напомним, форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года.