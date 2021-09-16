Байден раскритиковал богатых граждан США за отказ платить налоги

Президент США Джо Байден заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов.

"99% процентов работающих людей платят налоги, которые они должны платить, но все устроено совсем иначе для людей, у которых есть десятки миллионов долларов. Они играют по другим правилам, и часто они сами не являются наемными работниками, поэтому Налоговое управление не знает, сколько они зарабатывают, и не может установить, жульничают ли они. Таким образом, многие среди этого 1% самых богатых умудряются не платить практически ничего", - поведал глава Белого дома.

По его словам, согласно подсчетам серьезных экономистов, богатейшие американцы коллективно должны ежегодно уплачивать примерно $160 млрд, но они этого не делают. "55 наиболее успешных корпораций в Америке заплатили ноль [долларов] в качестве федерального налога на доходы, которые оцениваются в $40 млрд", - привел он другой пример.

Байден подчеркнул, что большие корпорации должны платить честные налоги. "Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", - цитирует его РИА Новости.

Президент США также отметил, что его план поможет решить эту проблему. Он пояснил, что собирается наделить Службу внутренних доходов большими полномочиями и ресурсами, чтобы отслеживать такие случаи. "Богатые больше не смогут прятать заработанные ими деньги и наконец-то начнут платить свою справедливую долю", - обратил внимание американский лидер.

Он рассказал, что часть этих денег должна пойти в том числе на развитие инфраструктурных проектов.