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Байден раскритиковал богатых граждан США за отказ платить налоги

Байден раскритиковал богатых граждан США за отказ платить налоги

Президент США Джо Байден заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов.

"99% процентов работающих людей платят налоги, которые они должны платить, но все устроено совсем иначе для людей, у которых есть десятки миллионов долларов. Они играют по другим правилам, и часто они сами не являются наемными работниками, поэтому Налоговое управление не знает, сколько они зарабатывают, и не может установить, жульничают ли они. Таким образом, многие среди этого 1% самых богатых умудряются не платить практически ничего", - поведал глава Белого дома.

По его словам, согласно подсчетам серьезных экономистов, богатейшие американцы коллективно должны ежегодно уплачивать примерно $160 млрд, но они этого не делают. "55 наиболее успешных корпораций в Америке заплатили ноль [долларов] в качестве федерального налога на доходы, которые оцениваются в $40 млрд", - привел он другой пример.

Байден подчеркнул, что большие корпорации должны платить честные налоги. "Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", - цитирует его РИА Новости.

Президент США также отметил, что его план поможет решить эту проблему. Он пояснил, что собирается наделить Службу внутренних доходов  большими полномочиями и ресурсами, чтобы отслеживать такие случаи. "Богатые больше не смогут прятать заработанные ими деньги и наконец-то начнут платить свою справедливую долю", - обратил внимание американский лидер.

Он рассказал, что часть этих денег должна пойти в том числе на развитие инфраструктурных проектов.

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Вестник Кавказа

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