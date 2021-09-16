Общественный транспорт Астрахани ждут глобальные изменения

Астраханский Минтранс заключил контракт с Федеральным автономным учреждением "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (РОСДОРНИИ) на развитие городского транспорта: транспортное планирование будет представлено уже к 1 декабря текущего года, сообщили в администрации губернатора Астраханской области

Первая редакция документа будет готова уже в октябре, сообщила и.о. заместителя руководителя института Екатерина Брязгина, озвучив основные принципы будущей транспортной реформы Астрахани.

А проблем с общественным транспортом в городе накопилось немало: сегодня средний возраст автобусов малого класса – 11 лет, а число автобусов с низким уровнем пола для удобства маломобильных групп граждан составляет всего 5% от общего количества подвижного состава. Наблюдается отсутствие проездных билетов, транспорт заканчивает работу на линии в 19-20 часов, что парализует город и развитие малого бизнеса, - озвучила Брязгина, передает "АиФ-Астрахань".

В Астрахани действует 788 остановок, однако их расположение также будет пересмотрено с целью доступности для населения, поскольку от многоквартирных домов до остановки должно быть не более 500 м, от ИЖС – не более 800 м.

В ходе подготовки документа будут учтены и организация выделенных полос, и соблюдение интервала движения и расписания, и кондиционирование салонов, и информационное обеспечение.

"Поездка на общественном транспорте не должна быть унизительной для пассажиров. Наша задача – разгрузить улицы, сделать так, чтобы астраханцы с личного транспорта пересаживались на общественный. Нужно развивать инфраструктуру: создавать разворотные кольца, павильоны, пересадочные узлы", - отметила Екатерина Брязгина.

Еще одно ноу-хау – повсеместная безналичная оплата, которая будет на 5-7 рублей меньше наличной, хотя астраханцам нужно быть готовыми к неизбежному росту стоимости проезда.