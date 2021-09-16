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Российский "Спутник Лайт" скоро выйдет на рынок Ирана

Российский &quot;Спутник Лайт&quot; скоро выйдет на рынок Ирана

На иранский рынок скоро поступит российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил в интервью агентству ISNA глава штаба по борьбе с коронавирусом в столичной провинции Ирана Алиреза Зали.

"Спутник Лайт" скоро выйдет на иранский рынок вакцин. У однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" меньше побочных эффектов, чем у других препаратов", - заявил он в четверг.

Накануне сообщалось, что Минздрав Ирана одобрил вакцину к применению.

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