Захарова: Москва и Баку контактировали на тему совместных учений Азербайджана и Турции

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что Москва находится в контакте с Баку по вопросу совместных военных учений Турции и Азербайджана, проведенных недавно.

"Москва и Баку находятся в контакте по теме совместных военных учений Азербайджана и Турции в Карабахе. Российская позиция на этот счет была доведена до официального Баку с учетом того, что она была с пониманием воспринята азербайджанскими партнерами", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что считает возможным воздержаться от публичных комментариев на этот счет и еще раз подчеркнула, что Москва находится с азербайджанскими партнерами в контакте.