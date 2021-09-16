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Москва передала Баку и Еревану предложения по делимитации и демаркации границы

Москва передала Баку и Еревану предложения по делимитации и демаркации границы

Россия внимательно отслеживает обстановку на отдельных участках азербайджано-армянской границы и ожидает ответа от стран на предложения по вопросам делимитации. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Развитие ситуации... в очередной раз подтверждает востребованность скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией на всем протяжении", - поведала дипломат.

Она также подчеркнула, что РФ передала свои предложения по делимитации и демаркации Азербайджану и Армении. "Мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса", - уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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Вестник Кавказа

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