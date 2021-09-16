В Харькове открыли памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви

В среду, 15 сентября, на площади Фейербаха в Харькове состоялось открытие памятника классику азербайджанской поэзии Низами Гянджеви.

Монумент установлен в честь 880-й годовщины со дня рождения поэта.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, сопредседатель азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Руфат Гулиев, посол Азербайджана на Украине Эльмира Ахундова и секретарь Харьковского городского совета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Евгений Грицков, почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов, официальные лица Харьковской областной администрации, депутаты, руководители азербайджанской диаспоры, наши соотечественники, горожане.

Памятник возведен при совместной поддержке посольства Азербайджана в Украине, почетного консульства в Харькове и мэрии города Харьков, передает АзерТАдж.