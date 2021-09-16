Главная » Новости

Отопление включили в 36 регионах России

Отопление включили в 36 регионах России

На сегодняшний день отопительный сезон начался трети российских регионов, сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"По словам Марата Хуснуллина, на 15 сентября 2021 года отопительный сезон уже начался на территории 36 субъектов", - информирует пресс-служба, пишет ТАСС.

Тепло дали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Карелии, Якутии, Удмуртии, в большинстве районов Кировской области и в других субъектах.

Хуснуллин подчеркнул, что следует "более четко контролировать погашение задолженности потребителей коммунальных ресурсов и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций".

1510 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!