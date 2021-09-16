Кавказская исламская армия была ключевым фактором освобождения Баку 

В эти дни Азербайджан отмечает 103-ю годовщину освобождения Баку, Кавказской исламской армией, которую возглавил 29-летний Нури-паша Киллигиль, пишет турецкая газета "Ени Шафак". Дружественные политические, правовые, торговые и военные отношения между Азербайджаном и Турцией были задокументированы вскоре после основания Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года. Османская империя признала независимость Азербайджана, который мог запросить военную помощь в случае возникновения угрозы.

После провозглашения независимости Грузии, в июне первый премьер-министр Азербайджана Фатали Хан Хойский сформировал правительство в Гяндже, на северо-западе Азербайджана. У него не было возможности отправиться напрямую в Баку, так как город находился под контролем армянских боевиков и большевиков. 15 сентября 1918 года, в последние месяцы Первой мировой войны, военный министр Энвер-паша направил элитные оттоманские силы, Кавказскую исламскую армию под руководством Нури-паши (Киллигиля) на территорию нынешнего Азербайджана в ответ на просьбу жителей региона. Кавказская исламская армия, состоящая из турецких и азербайджанских солдат, завершила свою миссию в сентябре, освободив Баку и таким образом заложив основу для независимости, обретенной государством спустя десятилетия - в 1991 году.

Более 1100 членов Кавказской исламской армии вместе с азербайджанским народом отдали свои жизни за освобождение Баку. Освобождение Баку в то время подготовило почву для переноса столицы из Гянджи и обеспечило территориальную целостность Азербайджана, заложив основу для его современных границ. Энвер-паша (старший брат османского генерала Нури-паши) лично передал в столицу Османской империи, Стамбул, сообщение о том, что Баку был освобожден от армянских банд.

Какой была ситуация в регионе сто лет назад

В результате внутренних потрясений, вызванных революцией в России, 14 февраля 1918 года в Тбилиси представителями Южного Кавказа был сформирован Закавказский парламент - Сейм. Мусульманская фракция Сейма состояла из 44 делегатов, избранных от региона во Всероссийское учредительное собрание, образованное после революции 1917 года и представлявшее более миллиона тюркских мусульман в Азербайджане и на Южном Кавказе. Мусульманская фракция, Мусульманский совет, функционировала как парламент Закавказья.

После настойчивых заявлений представителей Азербайджана, самых последовательных депутатов парламента, 9 апреля 1918 года Сейм провозгласил независимость Закавказья. Это привело к созданию Объединенной Закавказской Республики. Однако серьезные противоречия и конфликты из-за различных национальных интересов мешали и Закавказскому Сейму, и Закавказской Республике.

В результате грузинская делегация покинула Сейм и 26 мая 1918 года провозгласила независимость Грузии. Вслед за Грузией члены мусульманской фракции через день провели отдельное собрание и решили объявить независимость Азербайджана. Закавказский совет мусульман провозгласил себя Национальным советом Азербайджана - законодательным органом страны.

Государственный и видный общественный деятель Мамед Эмин Расулзаде был избран председателем Национального совета Азербайджана. 28 мая 1918 года на историческом собрании в Тбилиси была принята Декларация независимости Азербайджана, состоящая из шести статей. Таким образом Азербайджан стал первой парламентской республикой на мусульманском Востоке. Расулзаде сыгравший ключевую роль в формировании современной азербайджанской идентичности, сказал: ”Поднятое знамя больше не падет!”

Правительство во главе с Хойским прибыло в Гянджу в июне, не имея возможности отправиться в Баку, поскольку город тогда контролировался армянскими и большевистскими боевиками. Новообразованному государству 26 июня 1918 года удалось сформировать национальную армию. Кавказская исламская армия прибыла на помощь азербайджанскому народу в Гяндже после его обращения к Османской империи и завершила свою миссию в Баку в сентябре, освободив город. В декабре 1918 года первым решением вновь созданного парламента Азербайджана было установить памятник павшим османским солдатам и офицерам на самом высоком месте в Баку.

Хотя эскизы были уже подготовлены, советская власть в апреле 1920 года помешала осуществлению плана. В итоге мемориал был воздвигнут в 1999-2000 годах. Азербайджанская Демократическая Республика была свергнута чуть менее чем через два года, а страна восстановила свою независимость только после распада СССР в 1991 году. Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана. В 1992 году в Баку было открыто турецкое посольство.