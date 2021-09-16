Рост цен на газ в Европе ускорит запуск "Северного потока - 2"

Оперативному введению в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" будет способствовать рост цен на газ в Европе, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они [процедуры] будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток - 2", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

Также он уверен, что процедуры по запуску проекта должны завершиться положительно независимо от мнения депутатов Европарламента, которые предлагает потребителям в ЕС отказаться от электроэнергии, производимыми российскими АЭС, и даже АЭС, построенными в других странах по российским технологиям. "Электроэнергия, где бы она ни производилась, попадает в общую сеть", - заметил постпред России при ЕС.